Austria-Boss glaubt an „schlagkräftige Mannschaft“

Lizenz in zweiter Instanz erhalten, sieben Punkte aus den jüngsten drei Spielen geholt und den Sprung an die Tabellenspitze geschafft. Die Austria schreibt endlich wieder positive Schlagzeilen. Der Sieg gegen die Admira zwar zwar vom Ergebnis her eher knapp, vom Spielverlauf aber hochverdient. „Es ist nicht so, dass wir in jedem Training und Spiel daran denken, aber es ist schon was Feines wenn rundherum wieder ein bisschen Ruhe einkehrt“, betonte der Torschütze zum 2:0, Vesel Demaku.