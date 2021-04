220-Millionen Projekt geht in die nächste Runde

Das Millionenprojekt am Salzburger Hauptbahnhof nimmt langsam Form an: Bis 2026 soll dort ein modernes Verwaltungsgebäude gebaut werden. Eine internationale Jury kürte am Donnerstag das Siegerprojekt: Das Architekturbüro Burtscher-Durig aus Wien wird die Planungen übernehmen. Spatenstich ist voraussichtlich in zwei Jahren.