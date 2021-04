Orte nehmen Ausreisetests gelassen hin

Auch die BORG-Schüler müssen sich testen

In einer ähnlichen, aber ab morgen dennoch schwierigeren Situation ist der Flachgauer Ort Straßwalchen – weil nicht nur ein Tal kontrolliert werden muss. „Es gibt in unserer Gemeinde 45 Ein- und Ausfahrten“, erklärt Bürgermeisterin Tanja Kreer. Dazu kommen noch drei Bahnhöfe und eine gute Anbindung ans Busnetz. „Der Großteil der Bürger sieht die Maßnahme positiv. Wichtig ist, dass wir die Situation wieder schnell in den Griff bekommen“, so die Ortschefin. Derzeit gibt es Cluster in drei verschiedenen Volksschulen. Viele Klassen befinden im Heimunterricht.