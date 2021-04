Stachelschwein sorgt im Seewinkel für Aufregung

Stachelschweine können flink sein und sogar gut klettern. Bekanntschaft mit einem dieser Bewohner des Steppentierparks in Pamhagen, der vor knapp einer Woche entlaufen ist, machte am Sonntag die Polizei in Wallern. Ein Passant hatte den vierbeinigen Herumtreiber mitten im Ort bemerkt und Alarm geschlagen.