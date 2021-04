Podcast & Co: Facebook geht in die Audio-Offensive

Audio-Offensive

Mit dieser Exklusivität könnte es jetzt allerdings vorbei sein, denn Facebook geht auf breiterer Front in die Audio-Offensive. In einer Kooperation mit dem Musikstreaming-Marktführer Spotify wird man künftig Podcasts direkt in der Facebook-App hören können. Facebook will dabei basierend auf seinem Wissen über die Interessen der Nutzer einzelne Podcasts vorschlagen. Mit „Soundbites“ will Facebook zudem kurze Audiobeiträge auf seiner Plattform einführen.