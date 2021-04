ÖSV-Boss Götschl? „Hab jede Menge spannende Ideen“

Die Basis, die Schröcksi hinterlässt, ist hervorragend. Der ÖSV ist ein Vorzeigeverein, ein über Jahrzehnte bestens geführter Verband! Ich hab in meiner aktiven Zeit und in den drei Jahren als steirische Verbands-Vizepräsidentin natürlich viel mitgekommen. Der Nachwuchsbereich liegt mir besonders am Herzen, gerade in Corona-Zeiten ein Riesenthema für mich. Da hab ich jede Menge spannende Ideen. Zum Beispiel die Gründung einer Stiftung. Um Familien zu unterstützen, die sich den meist alles andere als billigen Wintersport ansonsten nicht leisten könnten. So würden keine Talente aus finanziellen Gründen verloren gehen, das sorgt auch für mehr Breite.