Billigs-TVs aus dem Baumarkt enttäuschen im Test

Im Test waren Geräte von JVC, Nokia, OK, Telefunken und Toshiba, doch Marke und Hersteller seien selten identisch, sie würden meist von Lizenznehmern produziert, warnt die Stiftung Warentest. So würden die Fernseher von JVC, Telefunken und Toshiba etwa alle­samt vom türkischen Konzern Vestel gefertigt; OK ist die Hausmarke von Media Markt und Saturn; Lizenznehmer für Nokia-Fernseher ist das Wiener Unternehmen Streamview.