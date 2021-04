Radfahrerin (77) nach Unfall mit Lkw gestorben

„Sie ist gegen 6 Uhr früh an den inneren Verletzungen, vor allem im Bereich der Beine, verblutet“, informiert der Klinik-Sprecher auf Nachfrage. Es ist die tragische Gewissheit nach dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag. Abgespielt hat sich alles bei der Kreuzung Ziegleinstraße und Landstraße in Salzburg. Die Radfahrerin wollte, genauso wie ein türkischer Lkw-Lenker, links in die Landstraße einbiegen.