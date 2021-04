Neuseeland wird Export lebender Tiere verbieten

Nach Angaben O’Connors arbeitet das Landwirtschaftsministerium seit 2019 an dem Verbot, in zwei Jahren soll es endgültig umgesetzt sein. Neuseeland ist der weltweit führender Exporteur für Schaffleisch und liefert nach China, in die EU und in die USA. China importierte außerdem Zehntausende Rinder aus Neuseeland, um seine expandierende Milchproduktion auszubauen. Erst im September 2020 kam es zu einem Unglück, als ein solches Schiff mit 43 Besatzungsmitgliedern und fast 6000 Rindern bei stürmischem Wetter im Ostchinesischen Meer kenterte.