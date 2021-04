„Mass Effect Legendary Edition“ im Grafikvergleich

Die meisten Neuerungen gibt es naturgemäß im 2007 veröffentlichten ersten Teil, dem die Entwickler neben überarbeiteter Grafik auch eine verbesserte Steuerung mit Controller-Unterstützung für die PC-Version verpasst haben. Die „Mass Effect Legendary Edition“ erscheint am 15. Mai für den PC (Steam, Origin), PS4 (Pro) und Xbox One. Kostenpunkt: 60 Euro am PC, 70 auf der Konsole.