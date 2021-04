Harry will so schnell wie möglich wieder zu Meghan

Nach mehr als einem Jahr ist Prinz Harry wieder zurück in seiner Heimat Großbritannien - und Royal-Fans hoffen, dass sich am Grab seines Großvaters Prinz Philip die Möglichkeit ergibt, dass sich der 36-Jährige wieder an seinen Bruder Prinz William sowie Papa Prinz Charles annähern könnte. Doch viel Zeit für klärende Gespräche wird es wohl nicht geben. Wie die „Page Six“ jetzt nämlich herausgefunden haben will, möchte Harry nach dem Begräbnis so schnell wie möglich wieder zurück zu Meghan und Archie in die USA.