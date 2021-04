Deshalb bleibt Meghan dem Begräbnis wirklich fern

Seit Anfang der Woche ist Prinz Harry wieder zurück in Großbritannien. Gemeinsam mit seiner Familie wird der 36-Jährige am Samstagnachmittag Abschied von seinem Großvater Prinz Philip nehmen. Doch seine Ehefrau Herzogin Meghan wird am Grab keine Stütze für ihn sein. Sie blieb mit Söhnchen Archie in den USA. Aus medizinischen Gründen, wie es hieß. Doch jetzt plauderten Freunde der 39-Jährigen, die mit ihrem zweiten Kind schwanger ist, den angeblich wahren Grund aus, warum Meghan nicht mit ihrem Mann nach London gereist ist.