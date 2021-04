Harry traf nach Rückkehr zuerst Prinzessin Eugenie

Harry: Rührender Abschied von Opa Philip

Seinen Großvater hatte Harry am Montag mit rührenden Worten gedacht. „Mein Großvater war ein Mann des Dienstes, der Ehre und des großen Humors“, heißt es in einem Statement. Er werde „als am längsten regierender Prinzgemahl in Erinnerung bleiben, als ausgezeichneter Soldat, ein Prinz und ein Herzog“, so Harry.