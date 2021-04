YouTube Kids: Politik kritisiert geistlose Inhalte

In einem laut „Forbes“-Bericht „vernichtenden“ Brief an YouTube-Chefin Susan Wojcicki wirft Krishnamoorthi, Vorsitzender des Unterausschusses für Wirtschafts- und Verbraucherpolitik im US-Repräsentantenhaus, dem Videoportal vor, Kinder mit einem „ununterbrochenen Strom von kommerziellen Inhalten von geringer Qualität“ „auszubeuten“.