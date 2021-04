Russischer „Herr der Ringe“ nach 30 Jahren im Netz

Die am 13. und 14. April 1991 im sowjetischen TV gezeigte Fassung wurde im März wieder gefunden und digitalisiert, wie der Sender Pjaty Kanal (Kanal 5) mitteilte. Der Sender fand das zu Sowjetzeiten mit sehr wenig Geld von Liebhabern in den Leningrader Fernsehstudios produzierte Telespektakel in seinen Archiven auf einer Filmrolle wieder. Der TV-Kanal bezeichnete den Fund als „Weltsensation“, weil es sich um die erste Fernsehverfilmung des Klassikers handle. Zu sehen ist „Chraniteli“ aber bisher nur auf Russisch - ohne englische Untertitel. Anders als bei der berühmten Kinotrilogie von Peter Jackson blieb es damals auch nur beim ersten Teil der Saga.