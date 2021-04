Teure Hecke in Brand: Polizei sucht Jugendliche

In der Mozartstraße in Amstetten entdeckte am Freitag, gegen 18 Uhr, eine Polizeistreife plötzlich aufsteigenden Rauch zwischen zwei Häusern und alarmierte schleunigst die Feuerwehr. Die angerückten Florianis konnten die Flammen zwar rasch bändigen, doch von einer teuren Thujenhecke blieb nur ein veritables Aschehäufchen übrig, ein Container und eine Hausfassade wurden ebenfalls schwer beschädigt. Die Schadenssumme dürfte, laut Informationen der Exekutive, bei 10.000 Euro liegen.