Kuchl: Tierquäler tötete Katze mit Holzpfeil

Diesen Spaziergang zu seiner Hütte am Rande eines Waldes in Kuchl wird Michael Woedt nie vergessen. Der Tennengauer erblickte in einer Öffnung in der Wand den Kopf einer Katze. „Ich hab mich noch gewundert, warum sie sich nicht bewegt hat“, sagt Woedt. Bei einem näheren Blick war klar: Das Tier lebte nicht mehr – durchbohrt von einem Holzpfeil. „Wer bitte macht so etwas, so eine Unverschämt heit.“