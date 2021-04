Slowenischer Zweikampf um Baskenland-Rundfahrt

Die beiden Slowenen Primoz Roglic und Tadej Pogacar haben am Mittwoch die dritte Etappe der Baskenland-Radrundfahrt dominiert und liegen auch in der Gesamtwertung auf den Plätzen eins und zwei. Tour-de-France Sieger Pogacar gewann das Teilstück von Amurrio über 167,7 Kilometer mit Bergankunft in Ermualde zeitgleich vor Roglic, der seine Gesamtführung erfolgreich verteidigte.