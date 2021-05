Kärntner Obstsorten sind „echt guat“: Wangenheims

Die meisten kennen oft nur die Hauszwetschge, tatsächlich gibt es aber eine Vielzahl an Zwetschgensorten. Die Wangenheims gehört dabei zu den frühesten und häufigsten. Alles was früh reif ist, ist meist nicht lange haltbar. Im Kühlschrank gelagert bleibt die Wangenheims trotzdem zwei Wochen haltbar. Deshalb ist sie auch eine so erfolgreiche Sorte geworden.