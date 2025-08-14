Vorteilswelt
Auf der Tauernautobahn

Bauarbeiten: Unterflurtrasse wird neu errichtet

Kärnten
14.08.2025 14:00
Die Unterflurtrasse bei St. Andrä wird erneuert.
Die Unterflurtrasse bei St. Andrä wird erneuert.(Bild: Asfinag)

Mitte September soll mit Bauarbeiten auf der 40 Jahre alten Unterflurtrasse St. Andrä auf der Tauernautobahn begonnen werden – Fertigstellung Sommer 2028. 

Die 40 Jahre alte Unterflurtrasse St. Andrä auf der Tauernautobahn bei Villach-Landskron muss neu errichtet werde. Bei der regelmäßigen Überprüfung sind Bauwerksschäden aufgetreten. „Eine reine Sanierung wäre aufwändiger und auch unwirtschaftlicher“, heißt es seitens des Autobahnbetreibers Asfinag.

Alternative führt Schüler über Sportplatzstraße
Mit den Arbeiten soll Mitte September begonnen werden. Probleme sorgt die Sperre der Dr.-Görlich-Straße, die von Kindern und Jugendlichen als Schulweg genutzt wird. Eine Alternative könnte für die Schüler über die Sportplatzstraße führen.

Auf der Tauernautobahn kommt es nach den Sommerferien zur Sperre der Fahrbahn. Der Verkehr wird über die Richtungsfahrbahn Salzburg verlegt. Die Fertigstellung im Sommer 2028 geplant. Kosten: knapp 38 Millionen Euro.

Kärntner Krone
Kärntner Krone
