Bauarbeiten: Unterflurtrasse wird neu errichtet

Mitte September soll mit Bauarbeiten auf der 40 Jahre alten Unterflurtrasse St. Andrä auf der Tauernautobahn begonnen werden – Fertigstellung Sommer 2028.
Die 40 Jahre alte Unterflurtrasse St. Andrä auf der Tauernautobahn bei Villach-Landskron muss neu errichtet werde. Bei der regelmäßigen Überprüfung sind Bauwerksschäden aufgetreten. „Eine reine Sanierung wäre aufwändiger und auch unwirtschaftlicher“, heißt es seitens des Autobahnbetreibers Asfinag.
Alternative führt Schüler über Sportplatzstraße
Mit den Arbeiten soll Mitte September begonnen werden. Probleme sorgt die Sperre der Dr.-Görlich-Straße, die von Kindern und Jugendlichen als Schulweg genutzt wird. Eine Alternative könnte für die Schüler über die Sportplatzstraße führen.
Auf der Tauernautobahn kommt es nach den Sommerferien zur Sperre der Fahrbahn. Der Verkehr wird über die Richtungsfahrbahn Salzburg verlegt. Die Fertigstellung im Sommer 2028 geplant. Kosten: knapp 38 Millionen Euro.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.