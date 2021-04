Schüsse in Linz geschahen wegen Liebeskummer

In der Wohnung seiner Mama hatte sich der 25-Jährige versteckt, nachdem er am Sonntagmorgen in der Eichendorffstraße zweimal mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen hatte. Zahlreiche Notrufe gingen bei der Polizei ein, ein Großaufgebot suchte nach einem dunkel gekleideten Mann. In der Hamoderstraße konnten zwei Hülsen gefunden werden, doch vom Täter fehlte jede Spur.