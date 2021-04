Pöltl-Show gegen Pacers, aber Overtime-Niederlage

Für die San Antonio Spurs hat es am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) neuerlich eine Niederlage nach Verlängerung gesetzt. Beim 133:139 gegen die Indiana Pacers verbuchte Jakob Pöltl mit 14 Punkten und 13 Rebounds zum vierten Mal in Folge und zum zehnten Mal in dieser Saison ein Double-Double. Zudem bilanzierte der 25-jährige Wiener mit je drei Assists und Blocks sowie zwei Steals in 39:55 Minuten Einsatzzeit.