Karfreitag: Kreuzwege zeigen Last des letzten Wegs

Das Leiden, die Kreuzigung und der Tod Jesu: Im innigen Gedenken an die Passion Christi gehen viele Gläubige am heutigen Karfreitag den Kreuzweg. Es sind 14 Stationen, die in meditativem Gebet passiert werden – von der Verurteilung des Erlösers, dem Reichen des Schweißtuches durch Veronika bis zur Kreuzigungsstätte Golgotha und der Grablegung. Die kirchliche Karfreitagsliturgie erreicht ihren Höhepunkt um 15 Uhr, der Todesstunde Jesu.