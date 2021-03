NÖ: Bezirk Scheibbs droht jetzt Oster-Shutdown!

Noch weit ruhiger als ohnehin geplant droht die Osterruhe nun im Bezirk Scheibbs zu werden. Denn weil der Bezirk auch am Mittwoch wieder über einem Sieben-Tages-Inzidenzwert von 400 lag, drohen - sofern sich das am Donnerstag nicht mehr ändert - verpflichtende Ausreise-Testungen. „Ab Freitag würde die Verordnung dann auch schon in Kraft treten“, erklärt Bezirkshauptmann Johann Seper im Gespräch mit der „Krone“. Ab wann im Falle eines Verstoßes auch gestraft werden soll, ist indes noch offen. „Frühestens am Ostersamstag und allerspätestens ab dem Osterdienstag“, wird dazu auf Anfrage ergänzt.