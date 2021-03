Kinderpornos an Freunde weitergeschickt

Der Gesetzgeber kennt bei Kinderpornografie keine Gnade. Zu Recht! Denn hinter den Aufnahmen steht oft unfassbares Leid, was viele in Zeiten von Facebook und WhatsApp vergessen. In Innsbruck wurden am Montag gleich zwei Männer verurteilt, weil sie einschlägige Fotos und Videos weitergeleitet haben.