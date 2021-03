Lewandowski verletzt! Hoeneß blieb „Herz stehen“

Jetzt gegen England

Uli Hoeneß hat sich noch am Abend bei Lewandowski selbst über den Verletzungsgrad erkundigt, live auf Sendung gab der ehemalige Bayern-Boss sogar leichte Entwarnung: „Die ersten Prognosen sehen nicht so schlimm aus.“ Lewandowski erzielte beim 3:0 die ersten beiden Treffer. In der WM-Qualifikation spielt Polen am Mittwoch (20.45 Uhr) in England.