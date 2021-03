Achtung, Knudsen-Alarm! Petur auf Papas Spuren

Der 12. September 1990 ging in die Fußball-Geschichte ein: Österreich blamierte sich im schwedischen Landskrona bis auf die Knochen, unterlag zum Start der EM-Quali dem Fußball-Zwerg Färöer Inseln 0:1. Teamchef Pepi Hickersberger trat zurück, Jens Martin Knudsen nach vor ins Rampenlicht: Jener Goalie mit der Zipfelmütze, vom Beruf Staplerfahrer, der an jenem Abend Herzog, Polster und Co. verzweifeln ließ.