Brandgefahr: Feuerverbot in Weizer Wäldern

„In allen Waldgebieten des Verwaltungsbezirkes Weiz und in deren Gefährdungsbereich (Nähe des Waldrandes) sind brandgefährliche Handlungen wie das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer, die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen, jegliches Feuerentzünden und das Unterhalten von Feuer verboten!“, heißt es in der Verodnung, die am Freitag in Kraft getreten ist. Achtung: Es drohen Geldstrafen von bis zu 7270 Euro.