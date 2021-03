Marko: „Das beste Auto, das Max je bekommen hat!“

Hoffen auf den Wind

Ein weiteres Plus für Red Bull könnte der Wind bringen. „Der ist sehr wechselhaft, böig. Und wenn du ein instabiles Auto hast, dann ist das nicht förderlich, wie ich mit Freude feststelle“, lächelt Marko. Der heuer in seine bereits 17. Formel-1-Saison an der Spitze von Red Bull geht …