Traumtor sorgt für rot-weiß-rote Ernüchterung

Zweimal in Führung gegangen, zweimal den Ausgleich hinnehmen müssen - Österreich bekleckerte sich am Donnerstagabend zum Auftakt der WM-Qualifikation nicht mit Ruhm. Zumindest aber Fußball-Ästheten hatten am Gegentor zum 2:2 auch ihre dezente Freude. Ein hoher Ball in den österreichischen Strafraum. Dort stand John McGinn mit dem Rücken zum Tor. Er überahm den Ball volley per Fallrückzieher, traf ihn dabei nicht einmal optimal, aber dennoch sehenswert ins lange Eck - 2:2.