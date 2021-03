Verschiedene Hormone steuern unsere „innere Uhr“

In der Nacht arbeitet der menschliche Organismus auf Hochtouren, doch wir nehmen kaum etwas davon bewusst war. Zum Beispiel wird der über den Tag angesammelte Stress abgebaut, Erlerntes aus dem Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis übertragen und wichtige Regenerationsmechanismen erfolgen. Da jedes Organ, jede Zelle einen eigenständigen Rhythmus aufweist, ist das perfekte Zusammenspiel von hoher Bedeutung. Die meisten dieser Abfolgen funktionieren nach dem zirkadianen 24-Stunden-System, dem sogenannten Tag-Nacht-Rhythmus, wie Mediziner und Chronobiologe Dr. Jan-Dirk Fauteck im Fachmagazin „Ärzte Krone“ erklärt. Getaktet bzw. aufeinander abgestimmt werden sie vor allem durch den Nucleus suprachiasmaticus (SCN), einem Bereich in unserem Gehirn. Von dieser „inneren Uhr“ erhält der Körper die Information, ob es hell und somit Tag bzw. dunkel also Nacht ist. Die Informationsübermittlung an den gesamten Organismus erfolgt durch bestimmte Botenstoffe, die Hormone. Fehlen diese oder stehen sie nur bedingt zur richtigen Zeit zur Verfügung (altersbedingt und/oder medikamentös hervorgerufen), hat dies massive Auswirkungen auf die Schlafqualität.