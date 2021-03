Löw spricht über Rückkehr von Müller und Hummels

„Man muss unsere Mannschaft, die jetzt im März zusammen ist, nochmal rausfordern und ihnen nochmal Dinge nahelegen, was wir jetzt brauchen Richtung Turnier“, sagte Löw zuletzt bei „Bayern 1“. Und: „Dann muss man sehen, welche Position können wir vielleicht noch besser besetzen - und was brauchen wir noch an Führung.“ Heißt: Die Tür für Routiniers wie Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng ist offen.