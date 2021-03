Showdown - Austria will Pole-Position verteidigen!

FK Austria Wien - LASK

Die Austria geht als Tabellenführer in die letzte Runde des Grunddurchgangs und will als Spitzenreiter in den Finaldurchgang am 6. Juni einziehen. Der LASK hat schon sechs Punkte Rückstand auf Platz 6, der noch die Qualifikation für die Meistergruppe bedeuten würde. Gegen die Austria so viele Punkte zu holen, wird aber fast eine Mission Impossible. Letzte Saison konnte man von fünf Spielen gegen die Wiener nur eines gewinnen.