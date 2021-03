Xiaomi will Präsenz in Österreich ausbauen

Xiaomi zeigt seit einem halben Jahr am österreichischen Markt Präsenz, nun will der chinesische Smartphone-Anbieter diese ausbauen. Der Bedarf für eigene Stores in Österreich werde gerade erhoben, diese müssten sich rechnen, sagte Xiaomi-Österreich-Chef Kurt Manninger am Montag in Wien vor Journalisten. Geplant seien sowohl eigene Geschäfte als auch die Zusammenarbeit mit Partnern.