Arsenal macht gegen West Ham aus einem 0:3 ein 3:3

Arsenal hat sich in einem kuriosen und äußerst unterhaltsamen London-Derby bei West Ham United nach einem 0:3-Rückstand noch ein Unentschieden erkämpft! Beim 3:3 in Ost-London schossen die „Gunners“ am Sonntag selbst aber nur ein einziges Tor. Im Nachholspiel der Premier League lag Arsenal nach nur einer guten halben Stunde deutlich und verdient zurück.