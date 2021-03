Ronaldinho knackte als Erster die YouTube-Million

Wir schreiben das Jahr 2005. Facebook ist von seinem heutigen Status als Weltmacht so weit entfernt wie Didi Kühbauer von einer Karriere als Schweigemönch. Twitter hat noch nicht einmal das Licht der Welt erblickt, Instagram existiert maximal in den wirren Gedanken manch kauziger IT-Nerds. Seit Kurzem ist die Videoplattform YouTube auf dem Markt und gerade dabei, sich ebendort etablieren. Nike sollte die Firma sein, die der Plattform zu einem ersten globalen Quotenhit verhilft. Hauptdarsteller: Kick-Magier Ronaldinho. Für eine Werbekampagne im Rahmen der „Joga Bonita“-Serie schnappt er sich den Ball, tänzelt gaberlnd Richtung 16er-Grenze und ballert volley auf die Querlatte. Der Ball springt zurück, Ronaldinho bändigt ihn mit der Brust, jongliert ein wenig und knallt wieder an die Querlatte. Den „Rebound“ übernimmt er diesmal mit dem Oberschenkel und gaberlt dann seelenruhig weiter. Schnell entflammt eine Diskussion um die Echtheit des Videos. Kult ist das gute Stück dennoch. Erinnern Sie sich mit uns!