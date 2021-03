Wien-Pendlerbringen Fass zum Überlaufen

Slowakische Autos mit „Übernachtungsgästen“, Fahrzeuge mit ungarischem Kennzeichen als Dauerparker und burgenländische Freunde mit „Tagesticket“. Ein Lokalaugenschein der „Krone“ brachte in Schwechat, Bezirk Bruck an der Leitha, höchst eigenartige Zustände ans Licht. Im Bereich der Mühlgasse ist die miserable Parkplatzsituation zum leidigen Dauerbrenner geworden. Anrainer Franz W. will die angespannte Situation direkt vor seiner Haustür aber so nicht mehr hinnehmen und fordert nun auch Konsequenzen ein. „Mittlerweile sind wir der Campingplatz von Wien. Ohne kostenpflichtige Parkplätze oder Anrainerparken wird sich dieses Problem nicht in Luft auflösen. Das muss auch endlich der Gemeindeführung bewusst werden“, erklärt W. mit Zornesröte im Gesicht.