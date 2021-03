Spion auf Rädern: Chinas Militär verbannt Teslas

Fotos der entsprechenden Direktive kursieren dem Bericht nach in chinesischen sozialen Netzwerken. Die nebst Kameras auch mit insgesamt zwölf Ultraschallsensoren und einem nach vorne ausgerichteten Radar ausgestatteten Fahrzeuge könnten demnach, so die Sorge, militärische Standorte preisgeben. Weder Tesla noch das chinesische Verteidigungsministerium wollten den Bericht bislang kommentieren. Gegenüber Bloomberg gab ein Sprecher des US-Elektrobauers lediglich an, dass sich Tesla an die lokalen Gesetze und Richtlinien halte.