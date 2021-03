„Joker“ sorgte gegen Lafnitz für späten Jubel

Ein Bollwerk! 347 Minuten kassierte der GAK vor dem Schlager gegen Lafnitz kein Gegentor in der Merkur Arena. Speziell in Halbzeit eins war der Spitzenreiter, der auch einen Elfer bekommen hätte müssen, mehrmals dran, das Bollwerk zu brechen. So ging es aber torlos in die Pause. „Lafnitz war am Anfang gefährlich, uns hat leider etwas die Passqualität gefehlt“, analysierte GAK-Teammanager Didi Elsneg zur Pause. Doch nach 417 Minuten war der Bann gebrochen: Joker Schloffer (71.) staubte mit dem ersten Ballkontakt zur Lafnitzer Führung ab. Als alle mit dem Sieg rechneten, schlug der nächste Joker zu - Harrer (93.) traf zum umjubelten 1:1-Endstand. „Extrem bitter! Wir haben uns nach der Führung leider zu weit reindrücken lassen“, seufzte Schloffer.