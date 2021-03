Betriebe schlagen Alarm: 10.000 Lehrlinge fehlen

Lehrstellen nur in Wien rar

Eine Lehrstellenlücke findet sich lediglich in Wien, da in der Bundeshauptstadt eher Konzernzentralen sitzen, in denen seltener ausgebildet wird. In Summe stehen österreichweit 20.478 offenen Lehrstellen 10.452 Bewerber gegenüber (siehe Grafik unten). Heißt: Im Herbst drohen 10.000 Lehrlinge zu fehlen.