Biedermannsdorf: Volksbefragung als Streitfall

Doch ganz so einfach dürfte der politische Schachzug nicht in die Realität umzusetzen sein. Grundsätzlich fällt die Entscheidung über das Kraftwerk nämlich nicht in den Kompetenzbereich der Kommune, somit dürfte die Thematik der Volksbefragung wohl noch ein Fall für die Fachjuristen werden. Bei Land und Gemeindevertretern ist man sich über die Gültigkeit des Antrags noch uneinig. Das Projekt könnte also so oder so bewilligt werden. Die EVN reagiert daher unaufgeregt: „Wir hoffen auf hohe Zustimmung für dieses Klimaschutzprojekt. Unabhängig davon werden wir aber in zwei bis drei Wochen die Pläne baubehördlich einreichen“, erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach.