Wien: Wirte-Chef glaubt nicht mehr an März-Öffnung

Dass in etwas mehr als einer Woche in Österreich die Gastgärten wieder in Betrieb gehen, glaubt man in der Wirtschaftskammer in Wien nicht mehr. Für eine Teil-Öffnung der seit Anfang November wegen Corona gesperrten Gastronomie ab 27. März dürfte es sich vor allem auch in Wien nicht ausgehen. Sowohl mit Rücksicht auf die gestiegenen Corona-Zahlen als auch wegen der nötigen Vorlaufzeiten.