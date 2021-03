Köstinger auf Lokalaugenschein in Vorarlberg

Für Vorarlberg hatte Köstinger bei ihrem Besuch am Donnerstag Lob parat: „Vorarlberg ist Modellregion, in der mit extremer Sorgfalt und Vorsicht vorgegangen wird, um Schritt für Schritt zur Normalität gelangen zu können.“ Aus der Vorarlberger Praxis wolle man Erfahrungen und Erkenntnisse für mögliche Öffnungsschritte in anderen Regionen gewinnen, so die Ministerin nach dem Gespräch mit Wallner. Derzeit lasse das Infektionsgeschehen in anderen Bundesländern keine weiteren Öffnungen zu, aber man wolle für den Tag X optimal gerüstet sein, unterstrich sie.