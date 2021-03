Pädophiler (23) stellte online Siebenjährigem nach

Immer öfter stellen Pädophile ihren Opfern in Videospielen wie „Fortnite“ nach. Sie suchen bei Multiplayer-Partien den Kontakt zu Minderjährigen und locken diese in die Falle. In Großbritannien wurde ein 23-jähriger Wiederholungstäter nun zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.