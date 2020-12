„Mein Model-Job war Gruppenvergewaltigungs-Falle“

Das Material, das beim „Cyber-Grooming“ entweder aus dem Opfer herausmanipuliert oder beim realen Missbrauch produziert wird, wird millionenfach heruntergeladen. Die NGO Internet Watch Foundation meldet, allein in der Zeit des Lockdowns von April bis Juni in Großbritannien 8,8 Millionen versuchte Zugriffe auf einschlägiges Material blockiert zu haben. Bei der National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) geht man davon aus, dass Corona-Pandemie und Lockdown, die viele Aktivitäten ins Netz verlagert haben, das Problem noch verschärft haben.