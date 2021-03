Hannes Reichelt: Weltcup-Abschied in Lederhose

2015 in Beaver Creek gewann er WM-Gold im Super-G, 2008 in dieser Disziplin die kleine Kristallkugel – und bestreitet in seinem Lieblingsgeschäft heute die letzte Fahrt seiner Karriere. Als Vorläufer des Final-Super-Gs in Lenzerheide. Freilich nicht im Rennanzug, sondern in der Lederhose und mit mehreren Abschied-Stopps. Die Hofübergabe ist für Hannes klar: „Vincent holt die Kugel, keine Frage.“