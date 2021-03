Pandemie und Pfusch schaden den Friseuren

„Als wir am 8. Februar wieder aufsperren durften, war die Freude groß. Am Anfang wurden unsere Salons gestürmt, das stimmt. Aber ab März ist der Kundenandrang deutlich zurückgegangen. Vor allem die Damen, die sonst zweimal wöchentlich Waschen und Föhnen lassen, fallen weg. Sie kommen nicht so häufig, warten teilweise vier, fünf Wochen, bis das Nachfärben nötig ist. Bei der Laufkundschaft ist es das Gleiche. Meist Herren, die sich spontan zum Friseurbesuch entschließen, fallen weg“, erklärt Landesinnnungsmeisterin Erika Rainer, die selbst in Attnang-Puchheim einen Salon mit zehn Angestellten führt: „Die Umsatzeinbußen betragen jetzt teilweise 50 bis 60 Prozent.“