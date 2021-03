Deutscher überwies falschem Elon Musk 500.000 Euro

Zehn Bitcoins eingezahlt - halbe Million Euro weg!

Für den Geschädigten deutete nichts darauf hin, dass es sich um eine Falle handelte. Ein Timer auf der Website wies außerdem darauf hin, dass die Aktion schnell wieder vorüber sein könnte. Also überwies er zehn Bitcoins im Wert von damals einer halben Million Euro auf das Konto und wartete. Doch es kam kein Geld zurück: Er war Betrügern aufgesessen, die ein gefälschtes Musk-Konto erstellt und ihn so in die Falle gelockt hatten.