UEFA-Boss: „EM-Geisterspiele wird es nicht geben!“

Die EM 2021, die eigentlich bereits die EM 2020 hätte sein sollen, steigt zwar bekanntlich erst zwischen 11. Juni und 11. Juli, dennoch drängt die UEFA bereits jetzt auf eine Festlegung. Spiele in Städten bzw. Ländern, in denen aufgrund der Corona-Pandemie womöglich keine Fans vor Ort sein dürften, seien „keine Option“, so Ceferin gegenüber „Sky Sports“. Entsprechende Partien würden dann auf andere Ausrichter-Städte verteilt werden - Städte, in denen Corona bereits kein Spielverderber mehr wäre ...