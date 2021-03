Hochwasserpläne: Einschwören auf Widerstand

„Legen unsere Standpunkte nochmals klar dar“

Kürzlich gab es eine Niederlage: Durch das Urteil nach einer Verhandlung am 12. Jänner vor dem Landesverwaltungsgericht soll Radfeld „zwangsbeglückt“ werden. Nun erhob Gemeinde-Rechtsanwalt Mathias Kapferer aber eine ordentliche Revision vor dem Verwaltungsgerichtshof. „Auf etwa 40 Seiten legen wir nochmals unsere Standpunkte klar dar“, sagte Auer am Montag zur „Krone“. Es geht um die erneute Forderung nach Staubecken samt Energiegewinnung in Seitentälern oder um die Befangenheit von Amtssachverständigen.